Jair Bolsonaro è tornato in Brasile: 'Non guiderò l'opposizione a Lula, non serve...' (Di giovedì 30 marzo 2023) Jair Bolsonaro è rientrato in patria dopo l'esilio volontario negli Usa. Il leader di estrema destra è atterrato a Brasilia con un volo di linea dalla Florida, dove è stato negli ultimi tre mesi. È la ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023)è rientrato in patria dopo l'esilio volontario negli Usa. Il leader di estrema destra è atterrato a Brasilia con un volo di linea dalla Florida, dove è stato negli ultimi tre mesi. È la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo tre mesi negli Usa, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è atteso oggi di ritorno in Brasile in un clima… - ultimoranet : Dopo tre mesi di permanenza autoimposta in Florida, Jair Bolsonaro è atterrato all'aeroporto di Brasilia. L'ex pres… - rtl1025 : ???? L'ex presidente brasiliano Jair #Bolsonaro, è rientrato oggi in #Brasile dagli Stati Uniti dove si era trasferit… - MarcoCampa10 : RT @putino: #Brasile ????: L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato dal suo esilio autoimposto negli Stati Uniti. L'ex preside… - MichelaRoi : RT @putino: #Brasile ????: L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato dal suo esilio autoimposto negli Stati Uniti. L'ex preside… -