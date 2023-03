Iuliano | «Inzaghi ottimo allenatore | deve dare risposte sul campo»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Mark, ex calciatore della Juventus, ha commentato l’ultimo periodo dell’Inter in collegamento con Radio Sportiva. Parole di stima per il tecnico Simonenonostante i risultati in campionato. COMMENTO – Simonee l’Inter si sono resi protagonisti di ottimi percorsi nelle coppe, ma i risultati non sono stati gli stessi in campionato. Mark, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della situazione con Radio Sportiva: «Questi sali e scendi non fanno bene all’Inter, ai tifosi e devono avere una fine assolutamente anche per la classifica in campionato.per me è un, masulchiaramente. Quello che succede fuori dal ...

Scherzo del destino. La Lega Serie A ha ufficializzato la data della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus e non è un giorno come gli altri. Il 26 aprile 2023e Allegri si giocheranno l'accesso alla finale di Roma, proprio quando nello stesso giorno di 25 anni fa andò in scena un altro derby d'Italia. Il più iconico di sempre....dopo il derby d'Italia tra Juventus e Inter passato alla storia per il celebre contatto- ... nonostante le proteste sollevate (sia in campo che fuori) dalla squadra di Simone. Insomma, ...In principio fu il fallo disu Ronaldo, nel '98. Poi venne il mancato rosso a Pjanic nel 2018 ma ora Inter - Juventus ... Inter - Juve, la rabbia di. Inter - Juve, si scatenano i tifosi ...

Inter-Juventus di nuovo il 26 aprile, nel 1998 fu il giorno di Iuliano e Ronaldo La Gazzetta dello Sport

Per il designatore arbitro e Var non hanno commesso errori sul presunto mani di Rabiot in occasione del gol di Kostic, scoppia la protesta nerazzurra ...Inter-Juve Sta venendo fuori un gran casino innescato da Inzaghi, dai suoi giocatori e dai giornalisti che sopra le parti non sono. Io almeno sono dichiarato. La mano di Rabiot sarà un episodio che c ...