Italia | Tunisia | Algeria e Libia Il Piano Mattei nel quadrato energetico

Italia, Tunisia, Algeria: il triangolo deve farsi quadrato, inglobando la Libia. Questa la premessa per analizzare da un lato lo stato di salute dei Paesi nordafricani, da cui dipende la consistenza dell'attuale ondata migratoria diretta in Italia e, dall'altro, l'interconnessione con settori decisivi come energia e sicurezza. La continua insistenza tematica di Giorgia Meloni e Antonio Tajani (che ha sentito l'omologo algerino, Ahmed Attaf) conferma l'attenzione dell'esecutivo anche sui dossier concreti come potenziamento della rete energetica, cooperazione economica e questioni regionali. Non solo migranti Al di là della contingenza migratoria rappresentata in queste settimane dalla Tunisia, un altro Paese si è reso protagonista di un'evoluzione interessante alla voce ...

