Italia-Spagna | Sanchez da Meloni mercoledì

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : Cordiale incontro tra il Min. @GuidoCrosetto e la collega spagnola Margarita Robles @Defensagob. Tra Italia e… - MinisteroDifesa : 'Sfide di oggi non possono essere affrontate individualmente. Dialogo Italia Spagna fondamentale per un'agenda comu… - Gitro77 : «Italia e Spagna devono inginocchiarsi». Klaus Regling è stato fino a pochi mesi fa il direttore generale del MES.… - AgenziaAREL : “Spagna e Italia insieme devono affrontare minacce ibride come quella del cyberspazio. Rafforziamo unità EU e non d… - cellibruno1 : RT @MinisteroDifesa: 'Non c'è futuro Europa senza Africa. Obiettivo è creare, attorno a sicurezza, bolle di democrazia: sanità, istruzione… -

Gualtieri apre il Foro Italia-Spagna, 'insieme sulle sfide Ue' Agenzia ANSA

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez vedrà Giorgia Meloni mercoledì a Palazzo Chigi. La visita in Italia del leader spagnolo si inserisce nel tour dei Paesi europei che ...Ha preso il via la nuova stagione di Cosmic Crisp, che vede i consorzi altoatesini Vog e Vip impegnati nella commercializzazione in Italia, Spagna, Germania e altri paesi europei. Grazie all’entrata ...