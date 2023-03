Italia, Mancini: «Non troviamo talenti, in Serie A troppi stranieri» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, sulla situazione legata alla presenza di stranieri in Serie A Roberto Mancini ha parlato al convegno “(L’in)sostenibile leggerezza del calcio” della Sapienza di Roma della situazione Nazionale. PAROLE – «Credo siano già molti anni che questo problema esiste, ora è solo più grande. Quando giocavo io erano pochi gli stranieri, ora è il contrario. Abbiamo difficoltà nel trovare talenti. Il problema maggiore, poi, è la possibilità che i giovani hanno di esprimersi. Se uno è giovane ma ha qualità deve avere la possibilità di giocare, di fare i suoi errori e poi avere altre chance. Nel mio lavoro cerco di fare questo perché in Italia ci sono tanti giovani e se gli danno modo di esprimersi ci ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Roberto, ct della Nazionalena, sulla situazione legata alla presenza diinA Robertoha parlato al convegno “(L’in)sostenibile leggerezza del calcio” della Sapienza di Roma della situazione Nazionale. PAROLE – «Credo siano già molti anni che questo problema esiste, ora è solo più grande. Quando giocavo io erano pochi gli, ora è il contrario. Abbiamo difficoltà nel trovare. Il problema maggiore, poi, è la possibilità che i giovani hanno di esprimersi. Se uno è giovane ma ha qualità deve avere la possibilità di giocare, di fare i suoi errori e poi avere altre chance. Nel mio lavoro cerco di fare questo perché inci sono tanti giovani e se gli danno modo di esprimersi ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Mancini verso l'addio, Conte è pronto per un clamoroso ritorno in nazionale #Sportmediaset #Italia #Conte - MCriscitiello : In Italia, per Mancini, i giovani italiani giocano poco. Questi i minuti e presenze degli Under 2000. E in altra gr… - Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - LBremb11 : Maniavantismo nella sua forma più pura: se deve piangere ogni settimana e fare le convocazioni che ha fatto, che mo… - sportli26181512 : #Italia, #Mancini: 'Ecco le qualità che voglio nei miei giocatori': Il ct azzurro: 'Facciamo fatica a trovare dei t… -