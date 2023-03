Italia, Mancini lancia l’allarme: “Non riusciamo a trovare talenti, in Serie A ci sono tanti stranieri” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Credo siano già molti anni che questo problema esiste, ora è solo più grande. Quando giocavo io erano pochi gli stranieri, ora è il contrario. Abbiamo difficoltà nel trovare talenti. Il problema maggiore, poi, è la possibilità che i giovani hanno di esprimersi. Se uno è giovane ma ha qualità deve avere la possibilità di giocare, di fare i suoi errori e poi avere altre chance. Nel mio lavoro cerco di fare questo perché in Italia ci sono tanti giovani e se gli danno modo di esprimersi ci daranno grande soddisfazioni”. Lo ha detto il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, al convegno “(L’in)sostenibile leggerezza del calcio” della Sapienza di Roma: “Prima di tutto cerco la qualità tecnica e poi anche il modo di comportarsi con i compagni. Prendo ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) “Credo siano già molti anni che questo problema esiste, ora è solo più grande. Quando giocavo io erano pochi gli, ora è il contrario. Abbiamo difficoltà nel. Il problema maggiore, poi, è la possibilità che i giovani hanno di esprimersi. Se uno è giovane ma ha qualità deve avere la possibilità di giocare, di fare i suoi errori e poi avere altre chance. Nel mio lavoro cerco di fare questo perché incigiovani e se gli danno modo di esprimersi ci daranno grande soddisfazioni”. Lo ha detto il ct della Nazionalena, Roberto, al convegno “(L’in)sostenibile leggerezza del calcio” della Sapienza di Roma: “Prima di tutto cerco la qualità tecnica e poi anche il modo di comportarsi con i compagni. Prendo ...

