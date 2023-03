Italia Donati | come le malelingue uccisero una maestra di fine Ottocento

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il 31 maggio del 1886 unaelementare,, si tolse la vita gettandosi nella gora di un mulino dopo essere stata “insidiata nell’onore”,scrisse all’epoca il Corriere della Sera. Il triste fatto avvenne a Porciano, un piccolo comune toscano in mezzo alla campagna. Proprio per via della zona remota in cui avvenne il suicidio, si credeva che il caso sarebbe rimasto nell’ombra. Fu il Corriere della Sera a farlo diventare di interesse nazionale, raccontando i tristi avvenimenti che condusseroa compiere l’estremo gesto e portando quindi all’attenzione di tutti (per la prima volta) la difficile situazione delle donne nel mondo del lavoro.nacque a Cintolese, in Toscana, nel 1863. La sua famiglia versava in una difficile ...