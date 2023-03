Italia | carne sintetica | il Governo dice “No”

Leggi su zon

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, è soddisfatto per aver ottenuto il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che vieta la produzione e la vendita di alimenti creati in laboratorio. “L’è la prima nazione libera dal rischio di avere cibi sintetici. Così salvaguardiamo i cittadini e tutti coloro che frequentano il territorio nazionale”. In Italie è previsto il divieto di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati per l’impiego nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi. Vietata la vendita, l’importazione, la produzione per esportare, somministrare oppure distribuire per il consumo alimentare. Sanzioni da 10mila fino a 60mila euro e la confisca del prodotto. “I prodotti da laboratorio non garantiscono ...