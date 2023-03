Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Etherbankingita : Ita: Cda approva piano industriale condiviso con Lufthansa - sole24ore : ?? «Il Consiglio di Amministrazione di ITA Airways ha approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Luft… - fisco24_info : Ita: Cda approva piano industriale condiviso con Lufthansa: «Il Consiglio di Amministrazione di ITA Airways ha appr… - dbellasio : #Ita: Cda approva piano industriale condiviso con Lufthansa #BreakingNews @sole24ore #30marzo - ilmessaggeroit : Ita, il cda approva il piano industriale condiviso con Lufthansa. Cosa succede adesso? -

"Il Consiglio di Amministrazione diAirways ha approvato il piano industriale gia' condiviso con Deutsche Lufthansa AG". Lo riferisce una nota della compagnia italiana. com - sal 30 - 03 - 23 16:04:04 (0501)NEWS 3 NNNN"Il Consiglio di Amministrazione diAirways ha approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Lufthansa AG". Lo riferisce una nota della compagnia italiana. NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'...Ricavi per 1.576 milioni di euro e un Ebitda in negativo per 338 milioni di euro nel bilancio 2022 approvato daldiAirways. Tutti i dettagli Un'infilata simile di brutte notizie non le si vedeva da tempo. Prima la Commissione europea ha concluso che il prestito di Stato di 400 milioni di euro concesso ...

Ita: Cda approva piano industriale condiviso con Lufthansa Il Sole 24 ORE

ROMA (Reuters) - Il Cda di Ita Airways ha approvato un piano industriale condiviso con Lufthansa. Lo si legge in un comunicato di Ita Airways mentre la compagnia aerea tedesca sta negoziando con il ...Le trattative sul futuro di Ita Airways fanno un altro passo avanti verso la firma dell’accordo per l’ingresso di Lufthansa nella compagnia tricolore con il faccia a faccia a Roma tra il ministro dell ...