Israele | Netanyahu nell’angolo | quali le opzioni

(Adnkronos) – Con il rinvio del voto sulla contestata e controversa riforma della giustizia, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha guadagnato tempo, ma molti osservatori ritengono che si sia messo nell'angolo e abbia poche opzioni per uscirne. A meno che, ancora una volta, dimostri di meritare uno dei suoi tanti soprannomi, quello del 'mago' capace di capovolgere la situazione all'ultimo. Il periodo chiave sarà fino al 30 aprile, quando riaprirà la Knesset, e la riforma dovrebbe tornare in calendario. Fino a quel momento c'è tempo per trovare un compromesso sulla riforma giudiziaria, ma non sarà facile trovare una intesa. Se Netanyahu deciderà comunque di andare avanti con la riforma, le proteste riprenderanno. Se invece porrà il freno alla riforma, la sua coalizione di estrema destra rischia di spaccarsi.

