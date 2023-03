Irene Pivetti: «Viaggio nello spazio con il rosario» (Di giovedì 30 marzo 2023) Il rinvio a giudizio per i guai con il fisco e le fatiche con la cooperativa sociale dove lavora ogni giorno. La passione per la politica («Lo è anche quello che faccio adesso») e i giudizi su Giorgia Meloni ed Elly SchleIn. I ricordi della tv dei lustrini e il suo simbolo di fede («Che non è un portafortuna, ma uno strumento potente»). Parla colei che, anche lontana dai riflettori, resta una protagonista. «Sono inquadrata con il contratto di lavoro applicato dai faraoni per costruire le piramidi». Irene Pivetti scherza, parlando della durezza del suo impiego attuale nel ristorante e cooperativa sociale Smack, a Monza. Mille euro (e spiccioli) al mese, orario dalle 7 e 30 alle 23. «Fino a non molto tempo fa iniziavo alle 6 e 30. Per un periodo ho persino dormito su una branda nei locali della cooperativa: troppo complicato andare e venire dalla mia ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 marzo 2023) Il rinvio a giudizio per i guai con il fisco e le fatiche con la cooperativa sociale dove lavora ogni giorno. La passione per la politica («Lo è anche quello che faccio adesso») e i giudizi su Giorgia Meloni ed Elly SchleIn. I ricordi della tv dei lustrini e il suo simbolo di fede («Che non è un portafortuna, ma uno strumento potente»). Parla colei che, anche lontana dai riflettori, resta una protagonista. «Sono inquadrata con il contratto di lavoro applicato dai faraoni per costruire le piramidi».scherza, parlando della durezza del suo impiego attuale nel ristorante e cooperativa sociale Smack, a Monza. Mille euro (e spiccioli) al mese, orario dalle 7 e 30 alle 23. «Fino a non molto tempo fa iniziavo alle 6 e 30. Per un periodo ho persino dormito su una branda nei locali della cooperativa: troppo complicato andare e venire dalla mia ...

