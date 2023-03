(Di giovedì 30 marzo 2023) L’e Alessandrostanno discutendo il rinnovo di contratto del difensore. Il club dovrà evitare lo stesso esito del rapporto con Skriniar. TRATTATIVA VIVA – In casaè tempo di rinnovi. Mancano pochi dettagli per quello di Hakan Calhanoglu, e lo stesso vale per Stefan de Vrij e Edin Dzeko. E ora è il turno di Alessandro. Il cui contratto da 2,8 milioni (più bonus) a stagione scadrà il 30 giugno 2024. Da parte del difensore c’è la volontà massima di diventare un pilastro dei nerazzurri. E lo conferma anche l’agente Tullio Tinti dopo il primo colloquio con la dirigenza. Tuttavia la trattativa sembra meno facile del previsto, secondo alcune fonti. PARTI IN GIOCO – Partiamo dalla base più importante.vuole rimanere all’, e lo ribadisce da tempo. Al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, ultimatum su Bastoni: vietato sbagliare, futuro al centro! - - FraLauricella : RT @FraLauricella: Ultimatum del #milan a Leao: entro Pasqua la risposta. Offre oltre 7 milioni. #pjanic: “#fagioli può essere il nuovo #p… - Eurosport_IT : Edicola #29marzo: Tra Leao e il Milan appuntamento prima della Champions: resta il nodo della multa allo Sporting,… - FraLauricella : Ultimatum del #milan a Leao: entro Pasqua la risposta. Offre oltre 7 milioni. #pjanic: “#fagioli può essere il nuo… -

In sostanza undi Laporta e senza un accordo tra le parti non sarebbe neanche da ... Jordi Alba a più riprese è stato accostato in Serie A a Juventus e, a caccia di un esterno sinistro ...L'incontro decisivo avverrà a breve, con aprile fissato come. Incontro Juric - Cairo per il futuro: l'osserva per il dopo InzaghiI dubbi riguardo alla gestione di Simone Inzaghi non ...a Simone Inzaghi in casa: la conferma in panchina ad una condizione. Tutti gli aggiornamentiTorna in campo l'nell'anticipo di Serie A contro lo Spezia. Martedì i nerazzurri si ...

Milan, ultimatum a Leao. Bastoni, l'Inter rischia uno Skriniar-bis Eurosport IT

CALCIOMERCATO - Tra il portoghese e il Milan appuntamento prima della Champions: resta il nodo della multa allo Sporting, ma la società mantiene l’ottimismo. Tr ...In questi mesi così concitati si delineerà il futuro non solo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’ Inter ma anche quello di Steven Zhang alla guida del club nerazzurro, del quale oggi è presidente.