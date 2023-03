Inter, stagione piena di infortuni. Allarme Calhanoglu non il primo (Di giovedì 30 marzo 2023) Hakan Calhanoglu si è infortunato con la Turchia al minuto 38 nella sfida con la Croazia, le sensazioni per il suo rientro non sono delle migliori (vedi articolo). Questi problemi però colpiscono l’Inter da inizio stagione. infortuni – Se il Napoli non ha mai avuto infortuni gravi e ha passato una stagione senza particolari problemi d’infermeria, per l’Inter è stato tutto il contrario. Il trend è inusuale in casa nerazzurra, in quanto negli ultimi anni poche volte i giocatori hanno dovuto superare guai fisici. Da agosto invece tutto gira nel verso peggiore possibile, qualsiasi calciatore nerazzurro ha avuto qualche problema a cui pensare. Si è partiti da Romelu Lukaku dopo la sfida con la Lazio, passando per Marcelo Brozovic out per 3/4 mesi, Alessandro Bastoni, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Hakansi è infortunato con la Turchia al minuto 38 nella sfida con la Croazia, le sensazioni per il suo rientro non sono delle migliori (vedi articolo). Questi problemi però colpiscono l’da inizio– Se il Napoli non ha mai avutogravi e ha passato unasenza particolari problemi d’infermeria, per l’è stato tutto il contrario. Il trend è inusuale in casa nerazzurra, in quanto negli ultimi anni poche volte i giocatori hanno dovuto superare guai fisici. Da agosto invece tutto gira nel verso peggiore possibile, qualsiasi calciatore nerazzurro ha avuto qualche problema a cui pensare. Si è partiti da Romelu Lukaku dopo la sfida con la Lazio, passando per Marcelo Brozovic out per 3/4 mesi, Alessandro Bastoni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Stefan De Vrij resterà all'Inter fino al 30 giugno 2025. Il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti che è pronto ad… - FBiasin : Secondo il giornalista spagnolo Sergio A. Gonzalez l’#Inter vuole #Messi per la prossima stagione. La pausa per la… - internewsit : Inter, stagione piena di infortuni. Allarme Calhanoglu non il primo - - DiMarzio : #Inter | Le parole di #Dambrosio sui sorteggi di #UCL e sulla stagione dei nerazzurri - toninocolasante : RT @DrTuitter: ?? BOMBA : #Conte nella stagione 23/24 sarà il nuovo allenatore dell'#Inter ?? Dopo aver dilapidato i capitali societari, e… -