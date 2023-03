Inter | quante partite salta Calhanoglu? A settembre stop breve per un infortunio simile

(Di giovedì 30 marzo 2023) E’ arrivato in mattinata l’esito degli esami effettuati da Hakan: escluse lesioni o stiramenti, ma il problema è presente. Il centrocampista turco salterà sicuramente le prossime due giornate di campionato e la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, ma potrebbe rientrare prima della gara di Champions League contro il Benfica in programma martedì 11 aprile. I tempi sono stretti e i progressi saranno comunque da valutare giorno dopo giorno. Gia’ ad inizio stagione il giocatore aveva dimostrato di poter recuperare rapidamente, se non dovesse farcela il focus si sposterebbe sul ritorno a San Siro nella sfida contro il Monza. SportFace.

