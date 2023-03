Inter, per Calhanoglu distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra (Di giovedì 30 marzo 2023) Infortunio muscolare per Calhanoglu Dopo l’infortunio in Nazionale, Calhanoglu si è sottoposto ad accertamenti per capire l’entità del suo infortunio, comunicato dall’Inter attraverso un comunicato ufficiale. “Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. L'articolo Inter, per Calhanoglu <em>distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra</em> ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) InfortunioperDopo l’infortunio in Nazionale,si è sottoposto ad accertamenti per capire l’entità del suo infortunio, comunicato dall’attraverso un comunicato ufficiale. “Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. L'articolo, per ...

