Inter, Moratti: «Possiamo vincere la Champions, su Conte…» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, sulla stagione della squadra nerazzurra tra campionato e Champions Massimo Moratti ha parlato dell’Inter a Canale Inter69. PAROLE – «In questa stagione c’è anche la possibilità della Champions, non è semplice ma è pur sempre una possibilità. Ritorno di Conte? Non ho parlato con Marotta e quindi non lo so. Se lo riprenderei? Se devi vincere un campionato Conte è il più adatto insomma. Zhang ha messo tanti soldi nell’Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei, prima di giudicarlo male ci penserei». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Massimo, ex presidente dell’, sulla stagione della squadra nerazzurra tra campionato eMassimoha parlato dell’a Canale69. PAROLE – «In questa stagione c’è anche la possibilità della, non è semplice ma è pur sempre una possibilità. Ritorno di Conte? Non ho parlato con Marotta e quindi non lo so. Se lo riprenderei? Se deviun campionato Conte è il più adatto insomma. Zhang ha messo tanti soldi nell’e ha vinto uno scudetto e diversi trofei, prima di giudicarlo male ci penserei». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Inter: #Moratti è sicuro - alexandernevs3 : @Zelgadis265 @BiffiLuca @Mauri1321 Gli Spurs sono uno stereotipo del 'non vincete mai' in UK, bullizzati più dell'I… - Alex_Salvati : @MARCOPACI13 @63bibo @FabRavezzani Siamo d'accordo ma finanziare le altre non significa che il sistema migliori se… - Augusto98924459 : @Zaffo_Inter @capuanogio Invece i Moratti tutti santi ... - VincenzoIanno16 : RT @fcin1908it: Moratti: “Inter, Champions pur sempre una possibilità. Prima di giudicare Zhang…” -