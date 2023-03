Inter | l’esito degli esami di Calhanoglu

(Di giovedì 30 marzo 2023) Le ultime sulle condizioni fisiche di Hakandopo l’infortunio con la Turchia durante la pausa nazionali L’, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Hakandopo l’infortunio in nazionale. Per il turco si prospetta uno stop di almeno 15 giorni. COMUNICATO UFFICIALE– Hakansi è sottoposto questa mattina aclinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni L'articolo proviene da Calcio News 24.

