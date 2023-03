Inter | il futuro di Lukaku può ancora cambiare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Non so se #Inzaghi sarà all’#Inter anche in futuro, ma so che l’accanimento mediatico nei suoi confronti è esagerat… - marifcinter : Futuro #Conte, le quote: #Inter 4.50 #Juventus 5.50 #Roma 6.50 #Milan 6.50 #Real 10.00 #Psg 15.00 #Newcastle 15.0… - BartAprile : RT @GiuliaLoglisci_: ????Il club punta su #Asllani per il futuro e vorrebbe ammirarne le gesta più spesso. I presupposti ci sono. A maggior r… - GiuliaLoglisci_ : ????Il club punta su #Asllani per il futuro e vorrebbe ammirarne le gesta più spesso. I presupposti ci sono. A maggio… - GianmarcoDaria : @fran_palu ???? ECCO IN LIVE LE FOTO DEL FUTURO ALLENATORE DELL’INTER! -

... metterebbero in pericolo ildell'asso argentino che potrebbe lasciare la Roma in estate. L'potrebbe così fiondarsi sul giocatore, stimato dal direttore sportivo Giuseppe Marotta e ......il club piemontese in questo mese di aprile destinato ad essere fondamentale per ildella ... la Juventus inizierà il ciclo di semifinali di Coppa Italia contro l'di Simone Inzaghi e lo ...Vi ricordate di Erick Thohir , ex presidente dell'La sua carriera nel mondo del pallone non si è limitata solo all'esperienza in Italia con i ...in campo stelle che poi sono state ildel ...

Italia senza bomber L'Inter aspetta il terzo Esposito, il futuro di Francesco Pio è già scritto Calciomercato.com

La conoscenza degli studi di Cialdini rappresenta una perentoria ragione per evitare che in futuro ciò si ripeta. Proprio come è avvenuto per i “finanziamenti illeciti” dei partiti, urge una legge che ...Si era parlato anche di un interesse dell’Inter per Aubameyang. E probabilmente l’ex Milan è stato realmente proposto ai dirigenti interisti. La trattativa non ha mai avuto futuro ed è già stata ...