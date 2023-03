Inter, ieri in sede Tinti e Catellani: sarà lui il post Samaden – TS (Di giovedì 30 marzo 2023) ieri Tullio Tinti ha accompagnato Andrea Catellani in Viale Liberazione. L’attuale responsabile del settore giovanile della SPAL ha firmato un biennale IL post Samaden – sarà Andrea Catellani a prendere il posto di Roberto Samaden alla guida del settore giovanile dell’Inter. L’attuale responsabile del settore giovanile della SPAL ieri si trovava in Viale Liberazione – accompagnato da Tullio Tinti, che ha discusso anche del rinnovo di Bastoni – per firmare un contratto biennale. Fonte: TuttoSport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023)Tullioha accompagnato Andreain Viale Liberazione. L’attuale responsabile del settore giovanile della SPAL ha firmato un biennale ILAndreaa prendere ilo di Robertoalla guida del settore giovanile dell’. L’attuale responsabile del settore giovanile della SPALsi trovava in Viale Liberazione – accompagnato da Tullio, che ha discusso anche del rinnovo di Bastoni – per firmare un contratto biennale. Fonte: TuttoSport – Simone Togna-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Quanti assist ieri? ????? @DenzelJMD2 ?? #ForzaInter - SimoneTogna : #Asllani nettamente tra i migliori in campo di #POLALB. Tecnica, personalità, corsa. Fortissimo. L’#Inter e… - MatteoBarzaghi : L’Inter si è mossa tempo fa su Retegui. Lo segue da più di un anno e ha un canale aperto col Tigre per via di Facun… - internewsit : Inter, ieri in sede Tinti e Catellani: sarà lui il post Samaden - TS - - rosso27_ : @pino_nostro @pungiglione63 I settori ancora disponibili li vedi sul sito dell'Inter. Attenzione, non so se domani… -

Jovic salta l'Inter! Okereke in dubbio, Lazovic dovrebbe farcela Inter, Dzeko e Dimarco a parte Occhi puntati su Dzeko e Dimarco, che si sono allenati a parte sul ... svolgendo la seduta con i propri compagni sia oggi che ieri. Sono attese dunque altre risposte ... Dybala, carica mondiale E' accaduto contro l'Inter a San Siro lo scorso 1 ottobre e un paio di mesi fa anche con il Bologna ... Ieri sono arrivati Solbakken e Celik . José si ritroverà senza i centrali titolari e il turco ... Juve, sono guai', 'La staffetta Spalletti - Poli', 'Inter - Bastoni, si tratta' Non c'è invece ancora intesa tra l'Inter e Alessandro Bastoni , con l'agente del difensore che ieri era nella sede nerazzurra per discutere con Marotta. Anche all'estero tiene banco il prolungamento ... , Dzeko e Dimarco a parte Occhi puntati su Dzeko e Dimarco, che si sono allenati a parte sul ... svolgendo la seduta con i propri compagni sia oggi che. Sono attese dunque altre risposte ...E' accaduto contro l'a San Siro lo scorso 1 ottobre e un paio di mesi fa anche con il Bologna ...sono arrivati Solbakken e Celik . José si ritroverà senza i centrali titolari e il turco ...Non c'è invece ancora intesa tra l'e Alessandro Bastoni , con l'agente del difensore cheera nella sede nerazzurra per discutere con Marotta. Anche all'estero tiene banco il prolungamento ... Bastoni, l’Inter si muove: balla un milione per l’accordo, rinnovo più vicino La Gazzetta dello Sport Inter-Lazio, laziali in massa anche a Milano: esaurito il settore ospiti [themoneytizer id=”99064-6] Dopo quello di Monza, un altro sold out: i tifosi laziali hanno risposto presente anche all’impegno della Lazio del 30 aprile, in programma in casa dell’Inter alle ore 12. Gds – Bastoni-Inter: c’è distanza sul rinnovo, ma è colmabile Come noto e confermato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’incontro tra le parti è avvenuto ieri e, per la prima volta, si è parlato anche di cifre. Bastoni, infatti, vuole sì rimanere all’Inter, ma ... [themoneytizer id=”99064-6] Dopo quello di Monza, un altro sold out: i tifosi laziali hanno risposto presente anche all’impegno della Lazio del 30 aprile, in programma in casa dell’Inter alle ore 12.Come noto e confermato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’incontro tra le parti è avvenuto ieri e, per la prima volta, si è parlato anche di cifre. Bastoni, infatti, vuole sì rimanere all’Inter, ma ...