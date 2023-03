Inter-Fiorentina, Snaipay sarà il match sponsor per la sfida del Meazza di sabato (Di giovedì 30 marzo 2023) La sfida tra Inter-Fiorentina, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, avrà Snaipay, brand del Gruppo Snaitech, come match sponsor. In occasione della partita che andrà in scena sabato 1 aprile alle ore 18:00 al Giuseppe Meazza, prenderà il via il concorso di fan engagement “Snaipay matchday“, live dal 1° al 30 aprile, con la possibilità per tutti gli appassionati di vincere gift card Snaipay e biglietti con VIP Experience, per vivere un’esperienza unica ed incontrare i campioni nerazzurri. Si rafforza, dunque, la partnership tra Snaipay e il club nerazzurro, di cui è Value-Added Services Partner fino alla stagione 2024-2025, rivolgendosi agli amanti dello ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Latra, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, avrà, brand del Gruppo Snaitech, come. In occasione della partita che andrà in scena1 aprile alle ore 18:00 al Giuseppe, prenderà il via il concorso di fan engagement “day“, live dal 1° al 30 aprile, con la possibilità per tutti gli appassionati di vincere gift carde biglietti con VIP Experience, per vivere un’esperienza unica ed incontrare i campioni nerazzurri. Si rafforza, dunque, la partnership trae il club nerazzurro, di cui è Value-Added Services Partner fino alla stagione 2024-2025, rivolgendosi agli amanti dello ...

