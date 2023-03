Inter-Fiorentina | senza Calhanoglu pronto Brozovic! Asllani scalpita – CdS

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’dovrà fare a meno diper alcune settimane (vedi articolo). Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Brozovic èa sostituirlo a partire dalla sfida contro ladi sabato.ancheSOSTITUTO – L’dovrà rinunciare aper diverse settimane. L’infortunio del turco riapre le porte dell’undici titolare per Marcelo Brozovic,a sostituire il compagno di squadra in cabina di regia già a partire dalla sfida di sabato contro la. Lo stop del turco potrebbe essere la chance giusta per il croato per ritrovare sicurezze e la sua “comfort-zone”. Nelle retrovieanche: l’auspicio è che le ...

Bisognerà, dunque, attendere l'esito finale del torneo (le due semifinali sono- Juve e- Cremonese) SE SI VINCONO LE COPPE EUROPEE - Il premio per chi vince la Champions e l'...

L'Inter, attesa dal tour de force del mese di aprile tra campionato (partite in casa contro la Fiorentina e Salernitana in trasferta), doppia sfida contro il Benfica nei quarti di finale di Champions ...Inzaghi dell’Inter contro la Fiorentina ha il problema di sostituire Calhanoglu e Skriniar e in difesa non si fida più di De Vrij. La Fiorentina ha il suo bomber Jovic fuori e Italiano punta tutto su ...