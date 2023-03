Inter-Fiorentina, OK Bastoni e Gosens! Dzeko non al meglio ? SM (Di giovedì 30 marzo 2023) In vista di Inter-Fiorentina, Bastoni e Gosens si candidano per una maglia dal primo minuto. Occhio alle condizioni invece di Edin Dzeko, ritornato un po’ acciaccato dalla Nazionale ULTIME ? È già antivigilia di Inter-Fiorentina. Simone Inzaghi, al netto dell’infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo), recupera alcuni giocatori. Tra questi Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Entrambi giocheranno dal primo minuto sabato alle 18. Due invece andranno in panchina: Federico Dimarco ed Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è ritornato un po’ acciaccato dalla trasferta in nazionale con la propria Bosnia. Qualche problemino alla schiena per lui, che si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Romelu Lukaku. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) In vista die Gosens si candidano per una maglia dal primo minuto. Occhio alle condizioni invece di Edin, ritornato un po’ acciaccato dalla Nazionale ULTIME ? È già antivigilia di. Simone Inzaghi, al netto dell’infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo), recupera alcuni giocatori. Tra questi Robin Gosens e Alessandro. Entrambi giocheranno dal primo minuto sabato alle 18. Due invece andranno in panchina: Federico Dimarco ed Edin. Il centravanti bosniaco è ritornato un po’ acciaccato dalla trasferta in nazionale con la propria Bosnia. Qualche problemino alla schiena per lui, che si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Romelu Lukaku.-News - Ultime notizie e ...

