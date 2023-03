Inter-Fiorentina, la partita giusta per Lukaku e Lautaro Martinez (Di giovedì 30 marzo 2023) Questa pausa delle nazionali ha portato alcune buone notizie per l’attacco dell’Inter. Con il Belgio, Lukaku è riuscito a siglare 4 gol in due partite ed è pronto a replicare con la Fiorentina. partita nella quale può ritornare a brillare anche la stella di Lautaro Martinez, apparso appannato nelle ultime gare giocate sia in nerazzurro che in nazionale. STERILITÀ ? Le ultime partite dell’Inter hanno evidenziato un piccolo problema in attacco. Quando Lautaro Martinez ha un leggero calo fisico, i numeri offensivi della squadra calano sensibilmente. Ciò ha provocato una grande sterilità in fase realizzativa che si è rivelata decisiva ai fini del raggiungimento del risultato finale. In questi periodi di magra del Toro, ai nerazzurri ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Questa pausa delle nazionali ha portato alcune buone notizie per l’attacco dell’. Con il Belgio,è riuscito a siglare 4 gol in due partite ed è pronto a replicare con lanella quale può ritornare a brillare anche la stella di, apparso appannato nelle ultime gare giocate sia in nerazzurro che in nazionale. STERILITÀ ? Le ultime partite dell’hanno evidenziato un piccolo problema in attacco. Quandoha un leggero calo fisico, i numeri offensivi della squadra calano sensibilmente. Ciò ha provocato una grande sterilità in fase realizzativa che si è rivelata decisiva ai fini del raggiungimento del risultato finale. In questi periodi di magra del Toro, ai nerazzurri ...

