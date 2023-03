Inter-Fiorentina, Italiano senza Jovic! In dubbio un altro titolare – CdS (Di giovedì 30 marzo 2023) Inter-Fiorentina è in programma sabato alle 18. Italiano dovrà rinunciare a Jovic, fermato da un’infezione virale. In dubbio anche un altro titolare. Le ultime dal Corriere dello Sport IN dubbio – Inter-Fiorentina non avrà Luka Jovic fra i protagonisti. L’attaccante è stato fermato, nelle scorse settimane, da un’infezione virale non ancora completamente superata come emerso dalla visita specialistica effettuata, nella giornata di ieri, dall’attaccante. Secondo il Corriere dello Sport, al posto dell’attaccante di proprietà del Real Madrid al centro dell’attacco, a San Siro, partirà Rafael Cabral. Vincenzo Italiano però potrebbe dover rinunciare anche ad un’altra pedina fondamentale: Nico Gonzales. L’argentino, impegnato ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023)è in programma sabato alle 18.dovrà rinunciare a Jovic, fermato da un’infezione virale. Inanche un. Le ultime dal Corriere dello Sport INnon avrà Luka Jovic fra i protagonisti. L’attaccante è stato fermato, nelle scorse settimane, da un’infezione virale non ancora completamente superata come emerso dalla visita specialistica effettuata, nella giornata di ieri, dall’attaccante. Secondo il Corriere dello Sport, al posto dell’attaccante di proprietà del Real Madrid al centro dell’attacco, a San Siro, partirà Rafael Cabral. Vincenzoperò potrebbe dover rinunciare anche ad un’altra pedina fondamentale: Nico Gonzales. L’argentino, impegnato ...

