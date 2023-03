Inter-Fiorentina, Inzaghi cambia 3 giocatori? Probabile formazione (Di giovedì 30 marzo 2023) Tre possibili novità da parte di Simone Inzaghi nella formazione nerazzurra in campo a San Siro per Inter-Fiorentina sabato 1 aprile. Probabile formazione – Secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbero essere tre i cambi nella formazione dell’Inter che scenderà in campo a San Siro con la Fiorentina sabato 1 aprile rispetto a quella che ha giocato contro la Juventus il 19 marzo scorso. Le novità da parte di Simone Inzaghi saranno nella difesa, dove Alessandro Bastoni tornerà in campo prendendo il posto di Stefan de Vrij. A centrocampo invece Henrikh Mkhitaryan sostituirà l’infortunato Hakan Calhanoglu. Infine Robin Gosens prenderà il posto di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Inter (3-5-2): ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Tre possibili novità da parte di Simonenellanerazzurra in campo a San Siro persabato 1 aprile.– Secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbero essere tre i cambi nelladell’che scenderà in campo a San Siro con lasabato 1 aprile rispetto a quella che ha giocato contro la Juventus il 19 marzo scorso. Le novità da parte di Simonesaranno nella difesa, dove Alessandro Bastoni tornerà in campo prendendo il posto di Stefan de Vrij. A centrocampo invece Henrikh Mkhitaryan sostituirà l’infortunato Hakan Calhanoglu. Infine Robin Gosens prenderà il posto di Federico Dimarco sulla fascia sinistra.(3-5-2): ...

