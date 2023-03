Inter-Fiorentina | Gosens e Bastoni al rientro! Due in dubbio – CdS

(Di giovedì 30 marzo 2023)andrà in scena sabato alle 18. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport arrivano buone notizie per Inzaghi in vista del match:sono recuperati. Altri due inRIENTRO – Buone notizie per Simone Inzaghi in vista di, in programma sabato alle 18. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola sia Alessandroche Robinhanno recuperado dai rispettivi infortuni e saranno a disposizione per il match di San Siro. Difficile, secondo il quotidiano, che possano partire entrambi dal 1?: Inzaghi non vorrà rischiare di avere l’a catena di sinistra con due calciatori reduci da uno stop. Da valutare, invece, le condizioni di Dzeko ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - internewsit : Inter-Fiorentina, Gosens e Bastoni al rientro! Altri due in dubbio - CdS - - PAOLOMTEDESCHI : @AndreCardi Cremonese-Atalanta 0 -2 Inter-Fiorentina 3-1 Juventus-Verona 3 -0 Bologna-Udinese 2-1 Monza-Lazio 1-0 S… - trolldepresso2 : RT @MVilaAcademy: Partita chiave per il finale di stagione, Fiorentina con 7 vittorie consecutive e a pieno organico, Inter senza Chala e S… - internewsit : Inter-Fiorentina, senza Calhanoglu pronto Brozovic! Asllani scalpita - CdS - -

... infortuni, dubbi e probabili formazioni in vista della prossima giornata Luka Jovic - Fotogramma Stop Jovic: quasi certamente salterà l'Brutte notizie in casaper quanto riguarda le ......00 algiris - Valencia 18:00 Bayern - Monaco 19:30 Olympiacos - Panathinaikos Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Cremonese - Atalanta 18:0020:45 Juventus - Verona CALCIO -......giocheranno un ruolo fondamentale in un'che vuole evitare il terzo ko di fila in campionato per non perdere altre posizioni in classifica. Sarà Brozovic a giocare in regia contro la, ...

La speranza di Inzaghi e di tutta l’Inter è che si tratti solo di una contrattura o ... martedì 11 aprile. Di sicuro salterà Fiorentina, Juventus e Salernitana. In caso di lesione, invece, si potrebbe ...Fiorentina: i tempi di recupero di Jovic Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, mentre era in Nazionale Jovic aveva riportato un'infezione agli organi respiratori. Stando alle ultime indiscrezi ...