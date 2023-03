Inter e Fiorentina, valori a confronto. Lautaro vale otto Jovic! (Di giovedì 30 marzo 2023) La Nazione in edicola questa matina offre uno spunto di riflessione per quanto riguarda i valori dei reparti avanzati di Inter e Fiorentina,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) La Nazione in edicola questa matina offre uno spunto di riflessione per quanto riguarda idei reparti avanzati di,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - rickyrampin : RT @SociosItalia: Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile… - odiosuning2 : @TommasoMandelli mah, co sta cosa che è scarso mi fa ridere. Negli anni 90 e metà 2000 ha vestito le maglie di Inte… - sportli26181512 : Inter e Fiorentina, valori a confronto. Lautaro vale otto Jovic!: La Nazione in edicola questa matina offre uno spu… - GianmarcoDaria : ?? Inter-Fiorentina: ? Bastoni e Gosens ieri hanno svolto l’intera seduta con la squadra e sono pienamente recuper… -