Inter, distrazione muscolare per Hakan Calhanoglu (Di giovedì 30 marzo 2023) Quando rientra Calhanoglu? «Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni». Con questa nota l’Inter ha comunicato le condizioni del centrocampista, uscito nel primo tempo dell’ultima partita della Turchia L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) Quando rientra? «si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurroall’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni». Con questa nota l’ha comunicato le condizioni del centrocampista, uscito nel primo tempo dell’ultima partita della Turchia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Pessime notizie per l'Inter dagli esami: #Calhanoglu fuori un mese ? ? - cuba07081997 : @AleBisquiz @DucaAndrea85 Lo so, ma il comunicato dell’Inter diceva sempre “distrazione”…perché la distrazione è un… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, distrazione muscolare per Hakan Calhanoglu: Quando rientra Calhanoglu? «Hakan Calhanogl… - Edohardwell : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Pessime notizie per l'Inter dagli esami: #Calhanoglu fuori un mese ? ? - CalcioFinanza : #Inter, distrazione muscolare all'inguine per Hakan #Calhanoglu: i possibili tempi di recupero… -