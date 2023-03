Inter, distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra per Calhanoglu (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo l’infortunio patito durante la sosta per le nazionali, Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Al centrocampista nerazzurro è stata evidenziata una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Scontata l’assenza del turco contro la Fiorentina sabato a San Siro, ma a questo punto appare in dubbio anche il match contro la Juventus del turno successivo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo l’infortunio patito durante la sosta per le nazionali, Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Al centrocampista nerazzurro è stata evidenziata unae le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Scontata l’assenza del turco contro la Fiorentina sabato a San Siro, ma a questo punto appare in dubbio anche il match contro la Juventus del turno successivo. SportFace.

