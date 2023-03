Inter, Cottarelli ci riprova: “Interspac esiste ancora, solo che per ora Zhang non è interessato” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Interspac? esiste ancora, per ora non c’è possibilità di avere un accordo, l’idea è giusta però. Zhang? Ci ho parlato un paio di volte, mi sembra molto sicuro di quello che vuole, quando ci parlai infatti non era Interessato alla nostra proposta”. Queste le parole del senatore del PD, Carlo Cottarelli, in merito al progetto di azionariato popolare Interspac che da tempo propone all’Inter trovando però ostracismo da parte di Zhang e Suning. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) “spac?, per ora non c’è possibilità di avere un accordo, l’idea è giusta però.? Ci ho parlato un paio di volte, mi sembra molto sicuro di quello che vuole, quando ci parlai infatti non eraessato alla nostra proposta”. Queste le parole del senatore del PD, Carlo, in merito al progetto di azionariato popolarespac che da tempo propone all’trovando però ostracismo da parte die Suning. SportFace.

