Inter, Calhanoglu potrebbe star fuori venti giorni: le ultime sensazioni sull’infortunio (Di giovedì 30 marzo 2023) Infortunio Calhanoglu, le ultime sui tempi di recupero e sul rientro – Con la fine della sosta delle nazionali, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e ai vari impegni delle big in questo mese di aprile che sta per arrivare. Tra le squadre più impegnate c’è infatti l’Inter, ancora in corsa – ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Infortunio, lesui tempi di recupero e sul rientro – Con la fine della sosta delle nazionali, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e ai vari impegni delle big in questo mese di aprile che sta per arrivare. Tra le squadre più impegnate c’è infatti l’, ancora in corsa – ... TAG24.

L'Inter senza Calhanoglu: Brozovic è pronto, e anche Asllani scalda i motori Sabato contro la Fiorentina non ci sarà Hakan Calhanoglu e questo lo si era capito quasi immediatamente al momento dell'infortunio muscolare patito con la maglia della nazionale della Turchia. Gli esami a cui sarà sottoposto domani forniranno ... Scudetto, Champions, salvezza: aprile il mese della verità Inter e Milan cercano continuità Le milanesi alternano grandi partite singole, soprattutto in ... Durante la sosta non sono arrivate grandi notizie dall'infermeria: si sono infatti fermati Calhanoglu e ... Inter, Calhanoglu che botta: out 20 giorni Sensazione che nutre pure Calhanoglu che, come tutti i calciatori esperti, sa valutare bene le ... in accordo con lo staff medico dell'Inter, di effettuare gli esami oggi. Il problema è all'adduttore ... Sabato contro la Fiorentina non ci sarà Hakane questo lo si era capito quasi immediatamente al momento dell'infortunio muscolare patito con la maglia della nazionale della Turchia. Gli esami a cui sarà sottoposto domani forniranno ...e Milan cercano continuità Le milanesi alternano grandi partite singole, soprattutto in ... Durante la sosta non sono arrivate grandi notizie dall'infermeria: si sono infatti fermatie ...Sensazione che nutre pureche, come tutti i calciatori esperti, sa valutare bene le ... in accordo con lo staff medico dell', di effettuare gli esami oggi. Il problema è all'adduttore ... Inter, infortunio Calhanoglu: oggi gli esami all'adduttore destro - Sportmediaset Sport Mediaset Inter: Calhanoglu torna per il Benfica Il centrocampista, ormai elemento imprescindibile della compagini nerazzurra, Hakan Calhanoglu si sottoporrà nella giornata ... Il rientro è datato 19 aprile, quando l'Inter affronterà il Benfica nel ... Inter al lavoro: non vuole perdere il proprio talento Di questo gruppo fa parte ovviamente l’Inter che è in corsa su tre fronti ... Su tutte quella di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco è uscito nel primo tempo della partita contro la Croazia con ... Il centrocampista, ormai elemento imprescindibile della compagini nerazzurra, Hakan Calhanoglu si sottoporrà nella giornata ... Il rientro è datato 19 aprile, quando l'Inter affronterà il Benfica nel ...Di questo gruppo fa parte ovviamente l’Inter che è in corsa su tre fronti ... Su tutte quella di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco è uscito nel primo tempo della partita contro la Croazia con ...