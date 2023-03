Inter-Bastoni, è un nulla di fatto: le ultime dopo l'incontro per il rinnovo (Di giovedì 30 marzo 2023) Un incontro per ribadire le rispettive posizioni, in un clima di grande trasparenza e chiarezza. Il blitz di ieri nella sede dell’Inter... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Unper ribadire le rispettive posizioni, in un clima di grande trasparenza e chiarezza. Il blitz di ieri nella sede dell’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Agente #Bastoni: “Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano… - MCriscitiello : Come scriviamo su - marifcinter : #Bastoni vuole legarsi all'Inter, la richiesta dell'agente è molto alta: circa 7 mln. Sarebbe un ingaggio top, l'In… - not_Furge : RT @cmdotcom: #Inter - #Bastoni, è un nulla di fatto: le ultime dopo l'incontro per il rinnovo - cmdotcom : #Inter - #Bastoni, è un nulla di fatto: le ultime dopo l'incontro per il rinnovo -