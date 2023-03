Inter, Bastoni da blindare a qualunque costo: big in agguato | Good Morning Interfans (Di giovedì 30 marzo 2023) Good Morning Interfans è il videoeditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi Interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formato video con una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus sul rinnovo di Alessandro Bastoni Good Morning InterFANS – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in video. Il videoeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Il focus di oggi è su Alessandro ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023)fans è il videoeditoriale mattutino di-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosiisti sulla-News Web TV arriva in formato video con una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus sul rinnovo di AlessandroFANS – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di-News.it in video. Il videoeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Il focus di oggi è su Alessandro ...

