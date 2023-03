“Intelletto d’Amore”: a Maccarese le donne della Divina Commedia parlano di violenza di genere (Di giovedì 30 marzo 2023) Fiumicino – Domenica 2 aprile alle 18.00 presso la Casa della Partecipazione di Maccarese sarà in scena lo spettacolo “Intelletto d’Amore” di Francesca Li Vigni, realizzato in collaborazione con l’associazione Spazi all’arte e patrocinato dall’assessorato alle Pari Opportunità. “Affronteremo il tema della violenza di genere partendo da un richiamo alla Divina Commedia per fare un excursus sulle figure femminili protagoniste dell’opera dantesca – spiega l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi -. In questo spettacolo a prendere voce sono proprio loro, le donne dantesche, che ci offriranno spunti di riflessione a cui non mancherà qualche piglio ironico”. “Un excursus teatrale che parte dalle figure femminili ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023) Fiumicino – Domenica 2 aprile alle 18.00 presso la CasaPartecipazione disarà in scena lo spettacolo “” di Francesca Li Vigni, realizzato in collaborazione con l’associazione Spazi all’arte e patrocinato dall’assessorato alle Pari Opportunità. “Affronteremo il temadipartendo da un richiamo allaper fare un excursus sulle figure femminili protagoniste dell’opera dantesca – spiega l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi -. In questo spettacolo a prendere voce sono proprio loro, ledantesche, che ci offriranno spunti di riflessione a cui non mancherà qualche piglio ironico”. “Un excursus teatrale che parte dalle figure femminili ...

Casa della Partecipazione di Maccarese, domenica 2 aprile lo ... Fiumicino Online