Insta360 Flow ufficiale, il primo stabilizzatore per smartphone con IA (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Insta360 Flow è ufficiale, ecco lo stabilizzatore per smartphone con IA più avanzato al mondo, un prodotto che promette un sistema di tracciamento davvero unico, perfettamente in grado di seguire il soggetto, mantenendo un livello qualitativo elevato. Il tutto è possibile grazie al sistema di tracciamento automatico, con la precisione comunque dello stabilizzatore a 3 assi di ultima generazione, per riprese fluide e senza il minimo scossone. Il prodotto può essere abbinato al selfie-stick, alla power bank (per estendere la durata della batteria) o anche al treppiede, per facilitare il posizionamento. Il fulcro è sicuramente la tecnologia di tracciamento IA Deep Track 3.0, i soggetti vengono seguiti in tempo reale, con movimenti precisi anche in condizioni di scarsa ...

