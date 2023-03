Insetti | economia circolare e bioconversione degli scarti sono i temi su cui lavorare

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 marzo 2023) In questi giorni si parla tanto di sicurezza alimentare. Si discute, al bar e, soprattutto ai tavoli della politica. Si fa polemica e anche tanta confusione. Qualche giorno fa, infatti,stati firmati quattro decreti su quattro farine (farina di grillo, locusta migratoria, verme della farina e larva gialla) e sulla loro etichettatura nel mercato alimentare, che dovrà presentare anche il livello massimo consentito di impiego di tali farine nei preparati in vendita. Decreti che, comunque, devono essere letti con una certa distanza critica: in Italia, infatti, è da oltre sessant’anni che le etichette devono riportare per legge la lista di tutti gli ingredienti, in ordine decrescente di peso o volume. E ora arriva anche la proposta di legge, approvata dal Consiglio dei ministri, che prevede uno stop alla produzione e vendita dei cosiddetti cibi sintetici, ovvero quei ...