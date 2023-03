Inps, simulatore pensioni ‘Pensami’ arriva sull’app: ecco come scaricarlo e calcolare la propria situazione previdenziale (Di giovedì 30 marzo 2023) Inps, il simulatore pensioni “Pensami” arriva sull’app. L’Istituto previdenziale incrementa le applicazioni online e la personalizzazione dei servizi con l’applicazione che può essere scaricata e utilizzata anche sul proprio smartphone. Accedendo al servizio, gli utenti possono fare delle simulazioni – di tipo non vincolante ma orientativo – che si basano sui dati inseriti sulla propria ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023), il“Pensami”. L’Istitutoincrementa le applicazioni online e la personalizzazione dei servizi con l’applicazione che può essere scaricata e utilizzata anche sul proprio smartphone. Accedendo al servizio, gli utenti possono fare delle simulazioni – di tipo non vincolante ma orientativo – che si basano sui dati inseriti sulla... TAG24.

