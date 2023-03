(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – ‘edper un welfare moderno’: questo il titolo del convegno che si è svolto questo pomeriggio, a Palazzo Wedekind, a Roma, organizzato dall’nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 125 anni di vita. La moderazione del convegno è stata affidata al direttore del quotidiano ‘Domani’, Stefano Feltri, che ha aperto i lavori dando la parola al direttore generale dell’Istituto, Vincenzo Caridi, il quale ha iniziato il suo intervento sottolineato come lae lasiano due valori in simbiosi, due facce della stessa medaglia: “Se la domanda è la spia di un bisogno, la risposta della sfera pubblica diventa il segno di una capacità di tenuta dell’intero sistema, in linea con i principi e le garanzie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #Inps, a confronto su legalità e solidarietà fra diritti ed etica - torbangla : @christi35368370 @maurovanetti Ovviamente il confronto con altri paesi non è l’unica cosa da guardare perché se c’è… - News24_it : Inps, a confronto su legalità e solidarietà fra diritti ed etica - vivereitalia : Inps, a confronto su legalità e solidarietà fra diritti ed etica - ledicoladelsud : Inps, a confronto su legalità e solidarietà fra diritti ed etica -

A seguire, c'è stato l'intervento del padre francescano Francesco Piloni, come riferisce ancora la nota: "Con semplicità vengo a voi, provando a portare la parola speranza. La solidarietà ...Dopo aprile per le pensioni la possibilità di dare una svolta alrischia di slittare a ... Corsa ai prepensionamenti I numeri dell'sui flussi di pensionamento sono chiari: più di 3 ...... secondo i dati, consultati per la ricerca, un 20% in più di donne si sono licenziate con l'... Quello che in generale ci insegna ilcon le migliori prassi all'estero è che bisognerebbe ...

Inps, a confronto su legalità e solidarietà fra diritti ed etica TheSoundcheck

L’obiettivo del governo era di mandare in pensione questo strumento alla fine del 2023, ma il confronto tra governo e parti sociali ... “lavoratori precoci”, ma secondo le stime dell’Inps costerebbe ...È l'intreccio di legalità e solidarietà, al centro del dibattito organizzato da Inps questo pomeriggio a palazzo Wedeking a Roma. Un momento di confronto tra istituzioni pubbliche per ripensare un ...