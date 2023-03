Inizia la scalata della Blu Basket | Giuri | “Servirà convinzione per arrivare fino in fondo”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 marzo 2023) Treviglio.domenica (2 aprile) da Cento la postseasonBlu. Lo storico secondo posto conquistato al terminestagione regolare nel girone verde rappresenta uno slancio in più verso la corsa alla prima promozione in Serie A1, il sogno, la conclusione ideale di un percorso avviato in estate con la ricostruzione di un roster ricco di esperienza e talento. Marcoincarna entrambe queste caratteristiche: il brindisino, al primo anno a Treviglio, è stato uno dei protagonisti fin qui. Terzo per punti (12.6) e assist (3.1) a partita, secondo per minutaggio (27.8) dopo Marini, il classe 1988 ha saltato l’ultima di stagione regolare contro Rieti per un acciacco fisico che ha già smaltito. E, come tutta la squadra, è carichissimo in vista del girone giallo contro Forlì, Pistoia e ...