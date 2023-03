Inghilterra-Italia in tv: data, orario e diretta streaming Sei Nazioni femminile 2023 rugby (Di giovedì 30 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per Inghilterra-Italia, partita valevole per il secondo turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di rugby femminile. Elisa Giordano e compagne tornano in campo dopo la bella prestazione nel match d’esordio in casa contro la Francia, terminato proprio con la vittoria delle transalpine per 22-12. Le azzurre di Giovanni Raineri vanno dunque a caccia di riscatto e proveranno a crescere ancora contro un’altra grande avversaria. Dall’altra parte ci sarà infatti la formazione inglese, reduce dal netto successo nel derby contro la Scozia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 Italiane di domenica 2 aprile sul campo del Cinch Stadium at Franklin’s Gardens di Northampton, in ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per il secondo turno del Tik Tok Seidi. Elisa Giordano e compagne tornano in campo dopo la bella prestazione nel match d’esordio in casa contro la Francia, terminato proprio con la vittoria delle transalpine per 22-12. Le azzurre di Giovanni Raineri vanno dunque a caccia di riscatto e proveranno a crescere ancora contro un’altra grande avversaria. Dall’altra parte ci sarà infatti la formazione inglese, reduce dal netto successo nel derby contro la Scozia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00ne di domenica 2 aprile sul campo del Cinch Stadium at Franklin’s Gardens di Northampton, in ...

