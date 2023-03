Infortunio Calhanoglu, il turco salterà queste gare: la speranza Inter (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono previsti per oggi gli esami all’adduttore destro per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter dovrà certamente saltare queste gare. Infortunio – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter e Simone Inzaghi non sono tranquilli su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ha subito un Infortunio mentre era in campo con la maglia della sua Nazionale e per lui sono previsti oggi gli esami all’adduttore destro. Il turco salterà certamente i match contro la Fiorentina in campionato, contro la Juventus in Coppa Italia e contro la Salernitana, anche in questo caso in campionato. La speranza, risultati dei controlli permettendo, è di poter riavere il giocatore per il match di Lisbona contro il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono previsti per oggi gli esami all’adduttore destro per Hakan. Il centrocampista dell’dovrà certamente saltare– Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’e Simone Inzaghi non sono tranquilli su Hakan. Il centrocampista ha subito unmentre era in campo con la maglia della sua Nazionale e per lui sono previsti oggi gli esami all’adduttore destro. Ilcertamente i match contro la Fiorentina in campionato, contro la Juventus in Coppa Italia e contro la Salernitana, anche in questo caso in campionato. La, risultati dei controlli permettendo, è di poter riavere il giocatore per il match di Lisbona contro il ...

