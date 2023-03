Infortunio Calhanoglu, esami in giornata! Preoccupazione, ma c’è una speranza – CdS (Di giovedì 30 marzo 2023) Hakan Calhanoglu si è infortunato nel corso di Turchia-Croazia. Secondo il Corriere dello Sport oggi il centrocampista dell’Inter si sottoporrà agli esami di controllo speranza – Hakan Calhanoglu si è fermato per Infortunio nel corso del primo tempo di Turchia-Croazia. La sensazione, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è che l’Infortunio non sia di poco conto. Tutto fa pensare che si tratti di uno stiramento, una diagnosi “anticipata” dal CT turco Kuntz nel post partita della sfida. In giornata si conoscerà l’effettiva entità dell’Infortunio: Calhanoglu infatti si sottoporrà agli accertamenti di rito. Se dovesse trattarsi effettivamente di stiramento, la prognosi non potrebbe essere inferiore ai 20 giorni. In tal modo il centrocampista ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Hakansi è infortunato nel corso di Turchia-Croazia. Secondo il Corriere dello Sport oggi il centrocampista dell’Inter si sottoporrà aglidi controllo– Hakansi è fermato pernel corso del primo tempo di Turchia-Croazia. La sensazione, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è che l’non sia di poco conto. Tutto fa pensare che si tratti di uno stiramento, una diagnosi “anticipata” dal CT turco Kuntz nel post partita della sfida. In giornata si conoscerà l’effettiva entità dell’infatti si sottoporrà agli accertamenti di rito. Se dovesse trattarsi effettivamente di stiramento, la prognosi non potrebbe essere inferiore ai 20 giorni. In tal modo il centrocampista ...

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 marzo Grana per Inzaghi: "Calhanoglu ko, no Juve - Inter". Il turco rischia di saltare anche il Benfica dopo l'infortunio in nazionale. "Intesa Giroud, ancora Milan", accordo per un anno sul rinnovo del ... Inter, Calhanoglu ko con la Turchia: problema alla coscia destra Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio subito ma immediatamente Calhanoglu si è reso conto del problema e ha chiesto di uscire. Il centrocampista nerazzurro è stato sostituito da Yulsek. ... Inter, Calhanoglu ko con la Turchia: giovedì gli esami Le Nazionali danno e tolgono. Coperta troppo corta, calendario fittissimo e infortuni a volte che spezzano l'entusiasmo e privano i club di pedine fondamentali. E' successo ad Hakan Calhanoglu nel corso di Turchia - Croazia, quando al 38esimo del primo tempo ha dovuto lasciare il campo per un probabile stiramento all'adduttore destro che verrà valutato solo nelle giornata di ...