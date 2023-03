Infortunati Juventus | le novità su Kostic | Pogba e Chiesa

Leggi su serieanews

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tengono banco gliin casa. Cresce l’attesa per l’esito degli esami strumentali di, il quale ha accusato un problema al tendine d’Achille durante l’ultimo impegno con la sua Nazionale Punto interrogativo e tempi di recupero ancora da valutare per alcuniin casa. Buone notizie per quel che riguarda Milik. L’attaccante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.