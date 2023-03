Incidente sulla Ternana nei pressi di Casperia | scontro frontale tra auto e moto | morto centauro 57enne

Leggi su tag24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Unciclista ha perso la vita in un terribilestradale avvenuto lungo strada regionale 313 “”, neidi, in provincia di Rieti. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti. L’impatto è accaduto intorno alle ore 13:30 di ieri, Mercoledì 29 Marzo 2023. Per cause ancora da verificare l’ha ... TAG24.