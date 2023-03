Incidente sul lavoro nel siracusano: operaio muore colpito da una ruspa (Di giovedì 30 marzo 2023) Drammatico Incidente sul lavoro a Floridia piccolo comune in provincia di Siracusa. L’Incidente era avvenuto nei giorni scorsi e aveva coinvolto un uomo, di nazionalità straniera, che nella giornata di oggi è purtroppo deceduto al Policlinico di Catania. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’operaio, impiegato in un’azienda specializzata nella rottamazione delle auto, la “Fratelli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Drammaticosula Floridia piccolo comune in provincia di Siracusa. L’era avvenuto nei giorni scorsi e aveva coinvolto un uomo, di nazionalità straniera, che nella giornata di oggi è purtroppo deceduto al Policlinico di Catania. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’, impiegato in un’azienda specializzata nella rottamazione delle auto, la “Fratelli ... TAG24.

