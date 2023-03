Incendio su un traghetto nelle Filippine, i passeggeri si lanciano in mare: decine di morti – Video (Di giovedì 30 marzo 2023) Almeno 31 persone sono morte e 230 sono state portate in salvo in seguito all’Incendio del traghetto “Lady Mary Joy 3” nel sud delle Filippine. “Abbiamo registrato prima 13 morti, poi 18 nuovi decessi per un totale di 31 vittime, tre delle quali bambini, anche di sei mesi”, ha detto all’Afp Jim Salliman, il governatore della provincia di Basilan. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’imbarcazione stava viaggiando da Zamboanga City, sull’isola di Mindanao, verso l’isola di Jolo, nella provincia di Sulu, quando è scoppiato l’Incendio che ha costretto i passeggeri a lanciarsi in mare. I soccorritori, tra cui la guardia costiera filippina e alcuni pescherecci che si trovavano in zona, hanno salvato 195 passeggeri e 35 membri dell’equipaggio al largo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Almeno 31 persone sono morte e 230 sono state portate in salvo in seguito all’del“Lady Mary Joy 3” nel sud delle. “Abbiamo registrato prima 13, poi 18 nuovi decessi per un totale di 31 vittime, tre delle quali bambini, anche di sei mesi”, ha detto all’Afp Jim Salliman, il governatore della provincia di Basilan. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’imbarcazione stava viaggiando da Zamboanga City, sull’isola di Mindanao, verso l’isola di Jolo, nella provincia di Sulu, quando è scoppiato l’che ha costretto ia lanciarsi in. I soccorritori, tra cui la guardia costiera filippina e alcuni pescherecci che si trovavano in zona, hanno salvato 195e 35 membri dell’equipaggio al largo ...

