Incendio su un balcone | la Polizia spegne le fiamme Intossicato un agente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 marzo 2023) Unche si è sprigionato da unal terzo piano di una palazzina in via Maremmana Inferiore a Villanova di Guidonia, ha creato momenti di grande tensione ieri pomeriggio, mercoledì 29 marzo, tra i residenti che spaventati si sono attivati immediatamente per dare l’allarme al numero unico di emergenza. L’intervento degli agenti del Commissariato di Tivoli Gli agenti del Commissariato di Tivoli sono accorsi immediatamente per verificare quanto stava succedendo e soprattutto che non ci fossero persone coinvolte. Quando sono arrivati sul posto i poliziotti hanno trovatoche si sprigionavano fuori al terrazzo di un appartamento e a bruciare era esclusivamente materiale plastico. Le operazioni di spegnimento da parte dei poliziotti I soccorritori, non hanno perso tempo, e preso l’estintore in dotazione nelle auto delle ...