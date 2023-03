Inail, in 2 mesi 100 denunce di morti sul lavoro ( - 12,3%) (Di giovedì 30 marzo 2023) Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nel primo bimestre del 2023 sono state 86.483 con un calo del 29,1% sull'anno. Le denunce di incidenti mortali sono state 100 con un calo del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Ledi infortunio sulpresentate all'nel primo bimestre del 2023 sono state 86.483 con un calo del 29,1% sull'anno. Ledi incidenti mortali sono state 100 con un calo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pgrecoit : Inail, in 2 mesi 100 denunce di morti sul lavoro (-12,3%): Nel complesso 86.483 denunce infortuni (-29,1% su anno) - fisco24_info : Inail, in 2 mesi 100 denunce di morti sul lavoro (-12,3%): Nel complesso 86.483 denunce infortuni (-29,1% su anno) - CittadinidiTwtt : RT @inail_gov: Si apre domani a Sassari, in diretta streaming, il Forum della Prevenzione “Made in Inail”, momento di confronto sul contras… - inail_gov : Si apre domani a Sassari, in diretta streaming, il Forum della Prevenzione “Made in Inail”, momento di confronto su… -