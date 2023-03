In Spagna la destra apre al dibattito sulla maternità surrogata Ministra pari opportunità | “Violenza contro le donne”

(Di giovedì 30 marzo 2023) A fare tornare alla ribalta il tema è stato il caso di Ana Obregon, attrice e conduttrice televisiva 68enne che ha fatto ricorso allae cherivista di gossip Hola!, è stata immortalata mentre lascia un ospedale di Miami con la neonata in braccio. L’utero in affitto torna nelpolitico spagnolo e ad aprire a un confronto parlamentare è ladel Partido popular, convinta che il limite alla pratica –vietata indal 2006 – è che venga promossa a pagamento e non in forma altruistica, cioè gratuita. Per la numero due del partito Cuca Gamarra la questione “merita unprofondo e sereno, perché tocca molte questioni morali, etiche e religiose”. Se la gestazione per altri è vietata in, la legge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : In Spagna la destra apre al dibattito sulla maternità surrogata. Ministra pari opportunità: “Violenza contro le don… - EnricoRomano63 : @AnnalisaChirico Intanto in Spagna il Partito Popolare (Centro Destra)….e noi pensiamo al reato universale.?????? #GPA - carlosEstambul : @TaniuzzaCalabra In Spagna sono conosciuti gli casi di uomini che hanno fatto lo stesso di Ana, ma come loro sono f… - PattyRossy70 : @LeonardoPanetta La Spagna è più civile dell’Italia. La Spagna era sempre stata di Destra . - Giulio_Secondo_ : @Corriere Corsera è il Porta a Porta dei giornali. Sempre dalla parte di chi governa, da destra (estrema) a sinistr… -

Quando si tratta di tennis lanon se la passa male. Dopo Nadal, che in carriera ha vinto un centinaio di titoli, ecco ... Il primo gioca con la, il secondo con la sinistra, una differenza ......hanno confermato per Hakan Chalanoglu un infortunio muscolare all'adduttore della cosciacon,... Due casi simbolo di una casistica quasi infinita cui inhanno dato anche un nome: 'Virus ...Il partito di estremaVox ha ribadito il suo rifiuto del cosiddetto utero in affitto e ha ... In Italia la legge ad oggi non consente questa pratica, così come è vietata in. La ...

La destra spagnola corteggia l'estrema destra – EURACTIV Italia EURACTIV Italia

L’utero in affitto torna nel dibattito politico spagnolo e ad aprire a un confronto parlamentare è la destra del Partido popular, convinta che il limite alla pratica –vietata in Spagna dal 2006 – è ...Non si manifesta solo in Francia. Si sciopera nel resto d’Europa. Per esempio in Spagna, Regno Unito e Germania Leggi ...