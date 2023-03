In Italia “c’è puzza di gas”, Legambiente svela la dispersione di metano in 16 impianti: “Serve una legge su monitoraggio e manutenzione” (Di giovedì 30 marzo 2023) Emissioni di gas fossile da bulloni, giunture, valvole, dovute a scarsa manutenzione ma anche un utilizzo frequente della pratica del rilascio volontario di metano direttamente in atmosfera. E poi la mancanza di dati pubblici. È stato riscontrato di tutto nei sedici impianti legati prevalentemente al trasporto di gas e monitorati nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 tra Sicilia, Campania e Basilicata per la campagna ‘C’è puzza di gas’, realizzata da Legambiente con il supporto di Clean Air Task Force. Sono stati rilevati circa 150 punti di dispersione di metano: 128 hanno a che fare con perdite, ovvero emissioni di gas da bulloni, manometri, valvole, giunture, tubature e altre componenti, 26 sono dovuti a casi di venting, ossia di rilascio volontario di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Emissioni di gas fossile da bulloni, giunture, valvole, dovute a scarsama anche un utilizzo frequente della pratica del rilascio volontario didirettamente in atmosfera. E poi la mancanza di dati pubblici. È stato riscontrato di tutto nei sedicilegati prevalentemente al trasporto di gas e monitorati nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 tra Sicilia, Campania e Basilicata per la campagna ‘C’èdi gas’, realizzata dacon il supporto di Clean Air Task Force. Sono stati rilevati circa 150 punti didi: 128 hanno a che fare con perdite, ovvero emissioni di gas da bulloni, manometri, valvole, giunture, tubature e altre componenti, 26 sono dovuti a casi di venting, ossia di rilascio volontario di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Rave, farina di grillo e ora la carne sintetica nell'elenco dei nemici dell'Italia gloriosamente sconfitti dal gove… - sandrogozi : Ringraziamo F Boccia per la chiarezza: No a Renzi e Si a Conte. Nel PD non c’è spazio per i liberali. In Francia il… - amendolaenzo : Basta. Ogni giorno veline sul PNRR. Non si sa nulla di quello che accade ai singoli progetti. Non c'è trasparenza.… - _Claudio_C_ : RT @dorinileonardo: 'La carne coltivata è carne: un piccolo pezzo di cellule staminali estratte da un animale e poi alimentate con una misc… - Sabatina_SN : Sapete ciò che penso, le parassite sono quaranta. Ognuna di loro deve vincere il campiello e lo strega. Quindi quan… -

Chomsky e Loach contro lo schiavismo 2.0 ... la Prima Guerra Mondiale ha portato alla consapevolezza che il mondo capitalista fosse intollerabile : sono nate le cooperative in Italia e il socialismo in Inghilterra. Lo slogan sindacale era: '... Cosa farà De Laurentiis per trattenere Kvaratskhelia Una coppia magica, impensabile ad inizio stagione, considerando che il georgiano è solo al suo primo anno in Italia. Un impatto da urlo, ai piedi del Vesuvio è arrivato un vero e proprio talento, che ... L'ombra sovietica sulle perquisizioni alla sede di Memorial a Mosca ...la pubblicazione di un post su Facebook del 14 novembre 2022 che rimanda a un articolo scritto da Orlov per una testata francese (e tradotto anche in italiano dalle volontarie di Memorial Italia) in ... ... la Prima Guerra Mondiale ha portato alla consapevolezza che il mondo capitalista fosse intollerabile : sono nate le cooperative ine il socialismo in Inghilterra. Lo slogan sindacale era: '...Una coppia magica, impensabile ad inizio stagione, considerando che il georgiano è solo al suo primo anno in. Un impatto da urlo, ai piedi del Vesuvio è arrivato un vero e proprio talento, che ......la pubblicazione di un post su Facebook del 14 novembre 2022 che rimanda a un articolo scritto da Orlov per una testata francese (e tradotto anche in italiano dalle volontarie di Memorial) in ... Al via Discover Italy: la “vision” sull'incoming - GuidaViaggi GuidaViaggi